Трусова: после перехода от Тутберидзе к Плющенко никого из друзей не потеряла
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«Я занималась в индивидуальном порядке, поэтому своих одноклассников почти никогда не видела и даже по именам не знала. После перехода никого из друзей не потеряла. Все девочки из группы Этери Георгиевны общаются со мной так же, как общались раньше», — приводит слова Трусовой «Чемпионат».
Российская фигуристка ушла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко в мае 2020 года.
Александра Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовая призёрка чемпионата Европы.
Ранее Плющенко заявил, что Трусова готовится к чемпионату мира.