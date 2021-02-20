Трусова: после перехода от Тутберидзе к Плющенко никого из друзей не потеряла

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Российская фигуристка Александра Трусова отреагировала на слова директора школы «Самбо-70» Рената Лайшева о том, что своим уходом в академию фигурного катания Евгения Плющенко расстроила бывших одноклассниц.
Трусова: после перехода от Тутберидзе к Плющенко никого из друзей не потеряла
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Я занималась в индивидуальном порядке, поэтому своих одноклассников почти никогда не видела и даже по именам не знала. После перехода никого из друзей не потеряла. Все девочки из группы Этери Георгиевны общаются со мной так же, как общались раньше», — приводит слова Трусовой «Чемпионат».

Российская фигуристка ушла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко в мае 2020 года.

Александра Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовая призёрка чемпионата Европы.

Ранее Плющенко заявил, что Трусова готовится к чемпионату мира.

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