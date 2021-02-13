Коллекция жакетов Медведевой, гимн Гагариной к ЧМ и проект Плющенко и Бузовой: что обсуждают в мире фигурного катания

Евгения Медведева раскрыла секрет успешного образа, а Алина Загитова рассказала об участии в будущем сезоне «Ледникового периода». Александр Жулин извинился за обвинения судьи Олимпиады 1994 года в подкупе, а Ирина Слуцкая рассказала, как исполнила свою мечту. Ольга Бузова посетила академию Евгения Плющенко, а Полина Гагарина записала гимн чемпионата мира 2021 года. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Гимн ЧМ в исполнении Гагариной и восхищение Шэрон Стоун

После вердикта CAS, подтвердившего санкции WADA в отношении российского спорта, команды столкнулись с необходимостью искать замену государственной символике на предстоящих турнирах. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) предложила свою альтернативу гимну страны. Награждение отечественных атлетов может сопровождаться фрагментом из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Идею уже поддержали известный тренер Татьяна Тарасова, серебряный призёр Олимпийских игр Илья Авербух и двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков. Теперь этот вариант должны согласовать в Международном союзе конькобежцев.

Что касается эмблемы сборной, то вместо неё будет использован видоизменённый логотип ФФККР, на котором останется лишь аббревиатура, состоящая из букв латинского алфавита.

Интересно, что официальный гимн чемпионата мира, который пройдёт с 22 по 28 марта в Стокгольме, исполнит участница «Евровидения», российская певица Полина Гагарина в дуэте с победителем конкурса 2015 года и автором композиции Монсом Сельмерлёвом. По его словам, песня под названием Circles and Squares будет отражать драматизм фигурного катания, который схож с перипетиями человеческих взаимоотношений.

«Когда продюсер Стефан Эрн предложил сделать песню с артистом из страны фигурного катания, я автоматически подумал о России и сразу о Полине, у неё фантастический голос! И к тому же это большой исполнитель в России. Было совершенно естественно и замечательно встретиться с ней снова спустя шесть лет», — пояснил Сельмерлёв.

The official song for the ISU World Figure Skating Championships 2021 will be performed by international artists Måns Zelmerlöw and Polina Gagarina. The single will be released on February 19, 2021.



More info ➡️ https://t.co/0EU3S7dUZl#WorldFigure#FigureSkating#Stockholm2021pic.twitter.com/TpfHyElfFD — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) February 8, 2021

Гагарина добавила, что в видео на песню также будет история любви, которая тесно переплелась с фигурным катанием.

«На днях мы снимали в Стокгольме клип. Получилась красивая история любви, где я играю фигуристку, а Монс — человека, который работает в ледовом дворце. Трек, как и видео, получился очень романтичным, он про надежду и про то, что всё сбудется», — рассказала Гагарина.

Благодаря растущей популярности фигурного катания им постепенно заинтересовывается всё больше звёзд. Так, участница последнего сезона «Ледникового периода» Ольга Бузова посетила академию Евгения Плющенко, где встретилась с самим тренером и его супругой Яной Рудковской. Никто из них пока не раскрыл цель визита, но, по словам продюсера, речь идёт о новом ледовом проекте.

Однако успехи российских фигуристок впечатляют не только представителей отечественного шоу-бизнеса. Голливудская актриса Шэрон Стоун опубликовала на своей странице в Instagram фрагмент показательного номера Александры Трусовой. Стоит отметить, что в 2019 году с удачным выступлением фигуристку поздравил солист группы Muse Мэттью Беллами, чья композиция Pray (High Valyrian) стала музыкальным сопровождением её показательного номера.

Отношение Туктамышевой к возрастному цензу и планы Загитовой

Чемпионка мира 2016 года Елизавета Туктамышева — одна из самых возрастных фигуристок в сборной России. При этом она не планирует завершать карьеру в ближайшее время. Более того, ученица Алексея Мишина не поддерживает идею ввести возрастные ограничения в женском катании.

«Мне кажется, когда выхожу на лёд и катаюсь, мой артистизм и интересные программы дают уверенность, что всё не просто так. Я буду кататься до тех пор, пока тело позволяет. Сейчас в принципе фигурное катание омолодилось. Очень многие фигуристки начинают с 12 лет прыгать сложные каскады и даже четверные. Наш вид спорта очень спрогрессировал. Поэтому нет смысла вводить возрастной ценз — мы остановим прогресс», — рассказала Туктамышева в интервью «Матч ТВ».

Официально уходить из спорта не намерена и Алина Загитова. В то же время участие в соревнованиях в её планы пока не входит.

«Буду выступать на юбилее Алексея Николаевича Мишина, а затем в шоу «Ледниковый период» в качестве спортсмена», — приводит слова Загитовой «Чемпионат».

Также по теме Не шоу, а спорт: почему участники Кубка Первого канала восприняли турнир с чрезмерной серьёзностью Командный турнир в «Мегаспорте», который завершился победой «Красной машины» и её капитана Алины Загитовой, показал, что даже к шоу в...

А главная соперница Загитовой Евгения Медведева, пропустившая большую часть сезона из-за травмы спины и болезни, не намерена делать паузу и готовится вернуться в соревновательный режим. При этом у спортсменки остаётся время и на другие увлечения — макияж, музыку и даже съёмки в новых проектах. Она продолжает осваивать укулеле и надеется научиться играть на фортепиано.

«Я взялась за укулеле после того, как в моей жизни появились сразу несколько музыкантов. И в их кругу почувствовала себя немного неполноценной, решила начать с простого инструмента. Гитара не подошла, так как у неё слишком толстый гриф и для моей маленькой руки она великовата, так укулеле и пришло на помощь со своими четырьмя струнами», — рассказала Медведева в интервью Vogue Russia.

Не чужда двукратной чемпионке мира и мода. Она призналась, что в последнее время активно следит за ней, а среди брендов предпочитает Dior, хотя ей нравятся и более бюджетные марки.

«Любимые вещи в гардеробе — жакеты. Сейчас их у меня где-то восемь или десять, но, чувствую, в ближайшем будущем станет больше: разных цветов и фасонов. На данный момент мой любимый образ — светлый базовый топ, жакет, затянутый поясом, джинсы и ботильоны или сапоги. И, конечно, главное украшение — улыбка и волосы. За волосами нужно следить, если они выглядят неухоженно, то весь образ тускнеет», — уверена Медведева.

Исполнение мечты Слуцкой и результаты экспертизы Плющенко-младшего

Чемпиону мира в танцах на льду Александру Жулину пришлось извиняться перед чешской судьёй Ольгой Жаковой после заявления о подкупе на Олимпиаде 1994 года. Ранее он рассказал, что её голос был решающим при определении победителя, которым в итоге стал российский дуэт Оксана Грищук — Евгений Платов. По утверждению специалиста, член жюри получила «маленькую сумму» за свою оценку.

«Сказал я это в интервью сгоряча, вспомнив, что кто-то в том самом 1994 году мне о чём-то таком нехорошем рассказал. Никаких оснований подозревать чешскую судью в нечистоплотности у меня не было и нет», — цитирует Жулина РИА Новости.

В том же 1994 году состоялись Игры доброй воли, одной из участниц которых стала Ирина Слуцкая. По её словам, на тот момент гонорары фигуристов были крайне небольшие, поэтому полученные ей $3 тыс. являлись значительной прибавкой к доходам. Благодаря им ей удалось исполнить свою мечту и помочь отцу.

«И как думаете, на что я их потратила? Всегда мечтала, чтобы папа купил машину и возил меня на тренировки. И у меня получилось её осуществить! Правда, папе пришлось немного добавить, потому что я заплатила налоги и 30% заработка отдала тренеру. Мы купили голубую «Таврию». Через месяц она начала сыпаться, но это уже совсем другая история», — написала Слуцкая в Instagram.

Партнёрша и супруга Максима Транькова Татьяна Волосожар рассказала, как пара решилась завести второго ребёнка. Она всегда хотела несколько детей, а вот муж был настроен менее решительно.

«Он говорил то, что говорят многие мамы и папы, которые обожают своих первенцев: «Я не знаю, как можно любить ещё кого-то, кроме Анжелики». Но эти слова не были категоричными — мол, у нас в семье будет только один малыш, и точка. Макс видел, как я хочу второго ребёнка, я часто об этом говорила, и он уступил. Шутит теперь: «Ну если два, то, может, и три?» — рассказала Волосожар в своей колонке на сайте Letidor.

Тем временем стали известны итоги судебно-психиатрической экспертизы сына Плющенко Александра. Процедура проходила в рамках следствия по делу о публикации статьи, в которой анонимный источник предполагал, что мальчик страдает синдромом Аспергера.

«Психологическая экспертиза, проведённая в рамках уголовного дела, показала отсутствие у Саши Плющенко каких-либо психических расстройств. Что, собственно, и так было понятно. Как и то, что всё написанное о Саше Плющенко является ложью и было сделано лишь для того, чтобы навредить его родителям», — цитирует адвоката семьи Плющенко Александра Добровинского Mash.