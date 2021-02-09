Жулин заявил, что чешскую судью подкупили на ОИ-1994

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, а ныне тренер Александр Жулин заявил, что чешскую судью Ольгу Жакову подкупили на Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере, чтобы она отдала голос за Оксану Грищук и Евгения Платова в соревнованиях танцоров.

«Тот голос отдала чешка Ольга Жакова. Запало ли ей? А чего западать, я просто знал. Я даже знаю, сколько ей дали, просто говорить не буду. Сумма такая маленькая, что просто обидно. То есть в фигурном катании такое возможно? С Ольгой Жаковой — да. Так получилось», — сказал Жулин в интервью на YouTube-канале журналиста Василия Конова.

Тогда Жулин в паре с Майей Усовой завоевали серебро, а Грищук и Платова одержали победу.

Ранее Жулин назвал верным шагом возвращение Медведевой к Тутберидзе.