Жулин заявил, что чешскую судью подкупили на ОИ-1994
- РИА Новости
«Тот голос отдала чешка Ольга Жакова. Запало ли ей? А чего западать, я просто знал. Я даже знаю, сколько ей дали, просто говорить не буду. Сумма такая маленькая, что просто обидно. То есть в фигурном катании такое возможно? С Ольгой Жаковой — да. Так получилось», — сказал Жулин в интервью на YouTube-канале журналиста Василия Конова.
Тогда Жулин в паре с Майей Усовой завоевали серебро, а Грищук и Платова одержали победу.
Ранее Жулин назвал верным шагом возвращение Медведевой к Тутберидзе.