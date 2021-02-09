Жулин назвал верным шагом возвращение Медведевой к Тутберидзе

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, а ныне тренер Александр Жулин поделился мнением по поводу возвращения двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой в группу Этери Тутберидзе.

«Абсолютно верный шаг. Единственный, который может ей помочь. Хотя я и сказал, что практически не верю в возвращение (имею в виду возвращение в топ-1, топ-2), но это единственный вариант. И я откровенно скажу, что в случае с Женей я бы очень хотел ошибиться. Если она сможет, то сниму шляпу и всё, что есть, но, как правило, это сделать очень сложно», — сказал Жулин в интервью на YouTube-канале журналиста Василия Конова.

Медведева покинула группу Тутберидзе после ОИ-2018, на которых завоевала серебро, и перешла к канадскому специалисту Брайану Орсеру. Осенью 2020 года спортсменка вернулась к Тутберидзе. Тем не менее Медведева ни разу не выступала на соревнованиях в этом сезоне из-за травмы спины и коронавируса.

Ранее Жулин высказался о повышении возрастного ценза в фигурном катании.