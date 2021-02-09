Жулин высказался о повышении возрастного ценза в фигурном катании
- РИА Новости
«Я когда-то был ярым сторонником того, чтобы возраст поменяли, чтобы это было 17 лет. Но потом я попал на турнир, где увидел всех этих девочек Этери Тутберидзе, от Александры Трусовой до Анны Щербаковой, и я просто был потрясён!» — сказал Жулин в интервью на YouTube-канале журналиста Василия Конова.
По его словам, он поменял своё мнение, так как увидел воочию великолепное исполнение четверных прыжков от юных фигуристок, а также назвал их катание достаточно эмоциональным.
«Я стал поклонником этой истории, потому что всё действительно молодеет. И Ольга Корбут когда-то выстрелила — и гимнастика помолодела, и художественная гимнастика помолодела. Этот процесс не остановить. А смотреть на 20-летних красивых баб, которые ничего уже не могут… Ну, есть много сайтов в интернете, где можно на них посмотреть и в голом виде, и в любом. А это спорт», — добавил Жулин.
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