Жулин объяснил, почему развёлся с Навкой

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, а ныне тренер Александр Жулин ответил на вопрос, действительно ли телепроект «Ледниковый период» повлиял на его развод с олимпийской чемпионкой 2006 года Татьяной Навкой.

«Поспособствовало немножко. Но мне кажется, что к этому всё уже как-то подводилось. Мне кажется, эта история произошла бы всё равно. Переезд в Москву поспособствовал больше, чем «Ледниковый период». В Америке была совершенно другая жизнь, у нас был дом, лужайка, достаточно налаженный быт», — сказал Жулин на YouTube-канале журналиста Василия Конова.

Он отметил, что после победы Навки на Олимпиаде в паре с Романом Костомаровым появились новые возможности в России.

«Тут просто надо было взвешивать на весах. А может быть, и не надо, а может быть, просто наступил такой момент, что как-то вот уже всё — мы жили-жили-жили, и надо пойти по разным путям», — заявил Жулин.

По его словам, развод всегда тяжело переносится даже с учётом того, что он был уже не один на момент расставания с Навкой.

«Но основная причина, думаю, была в том, что все-таки был шестилетний ребенок. Вот это самая основная тяжесть была этого момента», — подчеркнул тренер.

При этом он заявил, что до сих пор находится в хороших отношениях с бывшей супругой.

Жулин и Навка состояли в браке с 2000-го по 2006-й год.

Ранее Жулин рассказал, кто его больше всего впечатлил на командном Кубке Первого канала.