Шведский певец рассказал о создании гимна ЧМ по фигурному катанию

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Шведский певец Монс Сельмерлёв рассказал о создании официальной песни чемпионата мира по фигурному катанию.
Шведский певец рассказал о создании гимна ЧМ по фигурному катанию
  • globallookpress.com

«Парное катание — это очень драматично, в нём много чувств. Я постарался передать это, когда мы писали эту песню. В ней речь идёт о паре, которая много ссорится, но любит друг друга. И в самой песне, и в тексте много драматизма, её можно использовать на льду», — цитирует Сельмерлёва ТАСС.

Сельмерлёв исполнит гимн ЧМ по фигурному катанию вместе с российской певицей Полиной Гагариной.

Песня под названием Circles and Squares будет представлена 19 февраля. 

ЧМ пройдёт с 22 по 28 марта в Стокгольме. 

Ранее сообщалось, что Гагарина и Сельмерлёв исполнят официальную песню ЧМ по фигурному катанию.

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