Не шоу, а спорт: почему участники Кубка Первого канала восприняли турнир с чрезмерной серьёзностью

Командный турнир в «Мегаспорте», который завершился победой «Красной машины» и её капитана Алины Загитовой, показал, что даже к шоу в России всерьёз относятся и фигуристы, и судьи. Почему любое сравнение с соперниками — это серьёзно, а лидеры не должны позволять сомневаться в собственном превосходстве даже в рамках шоу, — в материале RT.

В фигурном катании, как известно, не бывает ничего второстепенного. Эту фразу можно услышать от любого тренера, чьи подопечные когда-либо добивались серьёзных высот. В своих интересах выдающиеся наставники всегда использовали даже такой, казалось бы, малозначащий формат, как показательные выступления. Что уж говорить о турнире, который проводится за месяц с небольшим до главного старта предолимпийского сезона с участием всех сильнейших фигуристов страны, задающей в фигурном катании все возможные тренды? Понятно же, что на фоне тотального соревновательного «безрыбья» по всему остальному миру к нему будет приковано колоссальное внимание. Не воспользоваться этим в своих интересах со стороны российской федерации фигурного катания было бы просто неразумным.

Формат подобных турниров по определению не должен подразумевать жёсткости судейства. Здесь просто-таки напрашивается параллель с пост-сезонными командниками World Team Trophy, которые, начиная с 2009-го, каждые два года традиционно проводятся в Японии (Россия, к слову, ни разу не становилась в этих турнирах первой). Идеология японских турниров сводилась к тому, чтобы устроить фигуристам праздник, раз уж сезон завершён. Там, как правило, не фиксировались недокруты и неправильные ребра, наказывали фигуристов лишь за реально видимые ошибки. К слову, именно на этих соревнованиях в 2017-м двукратная чемпионка мира Евгения Медведева зафиксировала целый ряд рекордных результатов.

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Делать протоколы соревнований открытыми для широкой публики российская федерация фигурного катания (ФФККР) вообще не планировала: источник, от которого эта информация дошла до журналистов, объяснил причину подобной скрытности тем, что Кубок Первого канала имеет статус шоу, а не спортивного мероприятия. И вот это уже пошло вразрез со здравым смыслом, потому что битва на ледовом поле пошла всерьёз с первого же выступления.

Причина была проста: в стране всё ещё не определена команда, которая выступит в конце марта на мировом первенстве, равных претендентов на поездку в Стокгольм насчитывается больше, чем мест в сборной, турнир же предполагал два полноценных соревновательных проката и позволял увидеть всех соискателей в сравнении друг с другом. Какие уж тут игры? Не случайно же никто из участников не пошёл на то, чтобы хотя бы немного облегчить технический контент, выступить не в полную силу.

Протоколы после первого дня командных выступлений в сети всё равно появились, причём наиболее интересными оказались женские, где результат двукратной чемпионки мира среди юниоров и призёра всех главных соревнований прошлого сезона Александры Трусовой оказался лишь четвёртым. Причём эту позицию Саша получила как за технику (судьи отметили плоское ребро на тройном флипе), так и за компоненты катания, где фигуристка по всем пяти составляющим оказалась позади юниорки Дарьи Усачёвой.

На фоне обилия зафиксированных ранее рекордных баллов (существующие мировые рекорды в первый день превысили в танцах Александра Степанова — Иван Букин, в парном катании Евгения Тарасова — Владимир Морозов, а у женщин — Камила Валиева) и крайне щедрых оценок в отношении других участников командника, возникало лишь одно чувство — недоумение. Ведь как ни крути, Трусова на текущий момент является вторым номером национальной команды.

Для того, чтобы в рамках собственной страны, пусть и в рамках шоу-турнира, столь неприкрыто притапливать одну из сильнейших фигуристок при чистом прокате и с очевидным прогрессом в презентации, должны были иметься крайне весомые основания. Хотя ничто не мешает абстрактно предположить (раз уж речь идёт о несерьёзном и ничего не значащем шоу-формате), что оценками Трусовой судьи просто решили поставить на место её тренера Евгения Плющенко — за достаточно неприятные высказывания в свой адрес по ходу сезона.

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Праздник, впрочем, всё это не испортило. Единственным штрихом, не позволившим считать Кубок Первого канала фестивалем звёзд в полном смысле этого слова, стало неучастие в турнире Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. С одной стороны, соревнования такого плана точно не стали бы для чемпионов Европы в танцах на льду лишними, с другой — Вика с Никитой пропустили большую часть нынешнего сезона, включая чемпионат России, выступили только на домашнем этапе Гран-при, но там у дуэта даже близко не было серьёзной конкуренции. Ввязываться накануне мирового первенства в борьбу с действующими чемпионами России Степановой и Букиным с риском не оказаться первыми было бы слишком рискованной затеей: выстраивать стратегию борьбы в этом плане танцоры всегда умели превосходно.

Сейчас же тем более можно утверждать, что решение сильнейшей пары страны проигнорировать турнир получилось точно не лишним: за ритм-танец (то есть тот вид программы, по которому судьи «встречают» и выстраивают дальнейшее отношение к спортсменам) Александра и Иван в субботу набрали 90,75 балла, а это больше высшего достижения четырёхкратных чемпионов мира Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона.

Самое интересное, что высветил московский турнир — то, что уже сейчас можно смело утверждать: сравниться с Россией в ближайшие годы в командном формате едва ли может оказаться по силам какой-то другой державе. А это означает, что битва за то, чтобы представлять страну в олимпийском команднике Пекина-2022 через год будет ещё более безжалостной, чем она оказалась в эти выходные в «Мегаспорте».