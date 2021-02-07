Шедевр Валиевой, сюрприз Кондратюка, рекорды Тарасовой и Морозова: как команда Загитовой выиграла Кубок Первого канала

Команда Алины Загитовой одержала победу в Кубке Первого канала по фигурному катанию. Главным событием третьего дня соревнований стало выдающееся выступление Камилы Валиевой, которая исполнила в одной программе и тройной аксель, и два четверных прыжка. У мужчин лучший результат неожиданно показал Марк Кондратюк, опередивший Михаила Коляду, а пара Евгения Тарасова — Владимир Морозов установила ещё два неофициальных мировых рекорда.

Танцы на льду

По итогам первого дня Кубка Первого канала команда Алины Загитовой сумела обеспечить себе довольно комфортное лидерство. Её фигуристы набрали 931,41 балла, в то время как спортсмены из команды Евгении Медведевой заработали 912,92 очка. Однако в произвольных программах и получить, и проиграть можно гораздо больше, чем в коротких прокатах, так что вся борьба между двумя командами была впереди.

Воскресную программу соревнований открывали победители ритм-танца Александра Степанова и Иван Букин. Они сразу задали недостижимый ориентир для других танцоров — даже с пониженным уровнем на дорожке шагов их выступление под песню Джастина Тимберлейка получило 134,20 балла. На этот раз обошлось без неофициального рекорда мира, но и такой результат был очень нужен команде Медведевой, чтобы начать сокращать отставание.

Но к другим дуэтам двукратной чемпионки мира судьи были более строги. Выступление Анастасии Скопцовой и Кирилла Алёшина оценили лишь на 123,34 балла — они не только стали третьими позади Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро, но и выиграли лишь сотые доли у Аннабель Морозовой с Андреем Багиным и Елизаветы Худайбердиевой с Егором Базиным. Софья Шевченко и Игорь Ерёменко стали последними с результатом 120,57 балла. На любом другом турнире такой результат был бы для них огромным успехом, но для вклада в успех команды этого было мало. Фигуристы Загитовой продолжили лидировать с отрывом почти в 15 баллов.

Мужчины

В мужском турнире свои произвольные программы сначала показали фигуристы олимпийской чемпионки. Макар Игнатов очень здорово начал прокат и показал четверной риттбергер, но потом неудачно приземлился с четверного тулупа. Собраться и откатать достойно вице-чемпион России не смог — к концу выступления силы словно покинули его. Игнатов не только расстроил болельщиков двойными прыжками, но и оступился на дорожке шагов. При этом судьи всё равно оценили его старания очень высоко, выставив 176,43 балла — в Челябинске у фигуриста таких оценок не было.

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Не получился чистым прокат и у Андрея Мозалёва. Он с трудом приземлился после четверного флипа и тройного акселя, потеряв на этом несколько баллов. Докрутить четвёртый оборот на тулупе 17-летний фигурист тоже не смог. Тем не менее, и он получил очень щедрые для проката с одним квадом баллы — 173,82. Выступавший затем Дмитрий Алиев упал на четверном лутце, но своему партнёру по команде проиграл только 26 сотых.

Такие оценки должны были помочь команде Загитовой остаться на плаву хотя бы до соревнований пар, тем более что первый фигурист из команды Медведевой — Александр Самарин — вновь оказался бледной тенью самого себя. Он избежал серьёзных ошибок, но катался с большим трудом, вымучивая каждый прыжок. Технически его программа тоже была далека от идеала. Самарин принёс «Времени первых» только 166,04 балла.

В команде Медведевой рассчитывали, что Михаил Коляда ликвидирует отставание, однако за него это неожиданно сделал Марк Кондратюк. Бронзовый призёр чемпионата России, о котором многие болельщики ничего не знали в начале сезона, произвёл настоящий фурор на льду «Мегаспорта». Он чисто исполнил тулуп и два сальхова в четыре оборота, не позабыв при этом и об остальных элементах в своей рок-обработке «Лебединого озера».

Это был лучший прокат в жизнь Кондратюка, и судьи оценили его на 196,23 балла — мало кому в истории фигурного катания удавалось набирать больше. Не получилось это и у Коляды. По сравнению с чемпионатом России, он усилил свою прекрасную программу четверным сальховом, но оступился на приземлении. Это и привело к тому, что он проиграл 1,21 балла Кондратюку и стал вторым. Впрочем, внутренние разборки фигуристов не были так уж важны — главное, что они вернули команде Медведевой лидерство, да ещё и с отрывом в 19 баллов.

Спортивные пары

Дальше укреплять позиции команды должны были пары, и здесь снова себя проявили не те, от кого этого ждали изначально. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступали под музыку из фильмов о Джеймсе Бонде без привычного надрыва и к тому же остались без надбавок за смелый каскад с двумя сальховами. Они получили 151,10 балла — даже на прошлогоднем чемпионате Европы, где судьи были гораздо строже, пара заработала больше.

Для Анастасии Мишиной и Александра Галлямова это всё равно был очень высокий ориентир, но пара смогла его превзойти. Они наконец-то исполнили чисто все прыжковые элементы, подкрепив их безупречными выбросами. Ученики Тамары Москвиной реализовали тот огромный потенциал, который был заложен в их постановку под музыку Queen. Судьи оценили это и поставили 156,30 балла — Мишина и Галлямов первыми в воскресенье смогли превзойти официальный мировой рекорд.

У Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина достойно ответить ученикам Тамары Москвиной не получилось. Хотя в их прокате придраться можно было только к неуверенному выбросу флип, пара принесла в копилку команды Загитовой только 143,58 балла. Зато Евгения Тарасова и Владимир Морозов буквально спасли своих напарников — их выступление впечатлило судей настолько, что неофициальное высшее достижение для пар в произвольной программе выросло уже до 158,45 балла.

С учётом субботнего проката, Тарасова и Морозов могли бы стать абсолютными рекордсменами мира, если бы соревнования проходили под эгидой Международного союза конькобежцев.

Женщины

После выступления пар команда Медведевой выигрывала уже 24 балла. Но ещё накануне одиночницы Загитовой наглядно показали, что не боятся любого отставания и могут легко его ликвидировать. По сути, награждать «Красную машину» можно было уже после выступления Камилы Валиевой, а если точнее, то сразу после её безупречного тройного акселя, который раньше она не включала в произвольную программу.

Валиева также исполнила в своём «Болеро» два четверных тулупа. Хотя один из них был с небольшой помаркой и не позволил идеально исполнить каскад, этого было достаточно, чтобы судьи поставили ученице Этери Тутберидзе невероятные 179,19 балла — только за технику она получила больше ста очков.

Команде Медведевой не оставалось ничего иного, кроме как рисковать. Майя Хромых попробовала исполнить два четверных тулупа, но обе попытки оказались неудачными, и спортсменка сразу проиграла Валиевой больше 40 баллов. А ведь следующей на лёд выходила Анна Щербакова, у которой в арсенале были ещё более сложные квады. Трёхкратная чемпионка России не совсем справилась с флипом и исполнила одинарный риттбергер вместо тройного, но всё же положила в общую копилку весьма солидные 169,06 очка.

Чтобы совершить камбэк, «Времени первых» нужно было надеяться на безупречное выступление Елизаветы Туктамышевой и Александры Трусовой. Обе спортсменки в своих программах порадовали всем, кроме чистого исполнения своих фирменных элементов. Чемпионка мира 2015 года не смогла ровно приземлиться на тройных акселях, а её юная подруга сразу же упала на четверном лутце.

Они набрали 150,41 и 163,33 балла соответственно, после чего закрывавшей соревнования Дарье Усачёвой можно было уже не переживать из-за отсутствия в её контенте элементов ультра-си. После её выступления итоговый результат команды Загитовой составил 2634,95 балла, а фигуристы Медведевой набрали только 2606,21.

Оба коллектива выступили выше всяких похвал, но победу в Кубке Первого канала одержал тот, в котором оказалась Валиева — её превосходство над соперниками за год до Олимпиады в Пекине было неоспоримым.