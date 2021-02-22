Олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва рассказала, что испытывают фигуристы при падениях.

«Исключительно досаду. Бывают разные, конечно, падения. Но нас учат с детства, как правильно падать. На тренировках мы буквально разбиваемся на этих прыжках. Особенно сейчас такие многооборотные прыжки — даже мне, фигуристке, страшно на это смотреть. На тренировках ты пробуешь максимально возможное, и что из этого получается — выносишь на соревнования. Обычно это не так страшно, как выглядит», — приводит слова Бобровой kp.ru.

Она отметила, что сразу после падения фигуристы не задумываются о боли и продолжают выступление.

«Конечно, бывает, что боль приходит постфактум. Были случаи: неудачно упал спортсмен, докатывает программу, а потом выясняется, что у него трещина в кисти или палец сломан. А на протяжении программы он этого не чувствовал», — добавила фигуристка.

Боброва завершила карьеру в 2019 году. Она выступала в танцах на льду в паре с Дмитрием Соловьёвым. В активе дуэта золото и серебро Олимпийских игр в командных соревнованиях, бронза чемпионата мира, а также золото, три серебра и две бронзы первенств Европы.

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