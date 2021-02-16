Туктамышева призналась, что думала о завершении карьеры

Короткая ссылка
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что думала о завершении профессиональной спортивной карьеры.
Туктамышева призналась, что думала о завершении карьеры
  • РИА Новости

«У меня были мысли, думаю, как у любого спортсмена, просто закончить карьеру, но предать тренера, который вложил душу в тебя, который сам развивается, и ты знаешь, что это один из лучших тренеров в мире, было бы очень глупо, мне кажется. Я бы себе точно не простила такое. Мишин навсегда. Мысли даже не в олимпийские сезоны были, постолимпийские у меня нормально идут», — сказала Туктамышева в интервью на YouTube-канале журналиста Василия Конова.

По её словам, она думала над завершением карьеры в 2017 году, когда не очень хорошо выступала, но сейчас ей кажется, что она не закончит выступать, пока не исполнит чисто четверной прыжок в произвольной программе.

«Мне нужно это сделать, потому что я знаю, что это возможно. Думаю, что до Олимпиады 100%, а после Олимпиады посмотрим. Но тело пока говорит: «Катайся, Лиза, всё нормально», — добавила Туктамышева.

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года.

Ранее тренер Алексей Мишин заявил, что Туктамышева может служить примером для многих взрослых фигуристок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить