Мишин: сейчас Туктамышева — значимая личность в мире фигурного катания

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Известный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин заявил, что его подопечная Елизавета Туктамышева может служить примером для многих взрослых фигуристок.
Мишин: сейчас Туктамышева — значимая личность в мире фигурного катания
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Мы должны сказать спасибо Туктамышевой. Сейчас она значимая личность в мире фигурного катания. Лиза является путеводной звездой для многих девушек, которые оставили позади детство, стали девушками и хотят продолжать кататься. Она пример для тех, кто хорошо катается, но уже не является ребёнком», — цитирует Мишина IFS Magazine.

24-летняя Туктамышева в нынешнем сезоне одержала победу на этапе Гран-при в Москве.

Ранее сообщалось, что обсуждают в мире фигурного катания.

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