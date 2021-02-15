Мишин: сейчас Туктамышева — значимая личность в мире фигурного катания

Известный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин заявил, что его подопечная Елизавета Туктамышева может служить примером для многих взрослых фигуристок.

«Мы должны сказать спасибо Туктамышевой. Сейчас она значимая личность в мире фигурного катания. Лиза является путеводной звездой для многих девушек, которые оставили позади детство, стали девушками и хотят продолжать кататься. Она пример для тех, кто хорошо катается, но уже не является ребёнком», — цитирует Мишина IFS Magazine.

24-летняя Туктамышева в нынешнем сезоне одержала победу на этапе Гран-при в Москве.

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