Дуэль Косторной с Туктамышевой и шанс для Кондратюка: главные интриги финала Кубка России по фигурному катанию

С 26 февраля по 2 марта в Москве пройдёт финал Кубка России по фигурному катанию. В нём примут участие многие спортсмены, которые ещё не гарантировали себе поездку на чемпионат мира в Стокгольме. От выступления на этом турнире зависит, смогут ли они пробиться в сборную на главный старт сезона. У женщин бороться за путёвку будут Елизавета Туктамышева и Алёна Косторная, а у мужчин счастливый билет может достаться открытию нынешнего сезона Марку Кондратюку.

Мужчины — Марк Кондратюк, Макар Игнатов, Дмитрий Алиев

Мужской турнир в финале Кубка России будет самым ожесточённым. Если в остальных дисциплинах на кону будут две путёвки на чемпионат мира, то одиночникам остаётся разыгрывать только одну. У сборной России в этом виде всего лишь две квоты, и одну уже получил чемпион страны Михаил Коляда, подтвердивший свою готовность бороться за медали на Кубке Первого канала.

Спор за ещё одно место в команде должны повести сразу три фигуриста. Это действующий чемпион Европы Дмитрий Алиев и призёры российского первенства Макар Игнатов и Марк Кондратюк. И пока фаворитом в этом тройке является тот, кто как раз наименее хорошо знаком болельщикам и ещё в прошлом сезоне даже не помышлял о попадании в сборную.

Основным аргументом 17-летнего Кондратюка является второе место на том же Кубке Первого канала, где по оценке за произвольную программу он даже обошёл Коляду. В сумме Марк вполне заслуженно набрал невероятные 293,12 балла благодаря пяти четверным прыжкам и сложной хореографии. Ученик Светланы Соколовской на остальных прыжковых элементах тоже был стабилен, и это для российских одиночников особенно важно. Исполнять один-два сложных элемента способны многие, но уверенно приземляться с абсолютно каждого прыжка — пока только Кондратюк.

Алиев и Игнатов это подтверждают. У одного в арсенале есть четверной лутц, а у другого четверной риттбергер, но оба слишком сильно зависят от своих коронных элементов и не всегда могут уверенно докатывать программы до конца, рискуя в любой момент упасть на ровном месте. Техническая база этих фигуристов выше, чем у Кондратюка и даже Коляды, но по крайней мере на Кубке Первого канала они её в полной мере не раскрыли.

Впрочем, ни для Алиева, ни для Игнатова ещё не всё потеряно. Кондратюк пока не заслужил возможности пропускать финал Кубка России и спокойно ждать, пока Федерация фигурного катания на коньках (ФФККР) позовёт его на чемпионат мира. Марку придётся выйти на лёд и подтвердить, что он находится в блестящей форме и будет способен бороться с Колядой за три олимпийские квоты. Для этого федерации нужен именно стабильный фигурист, который не допустит в Стокгольме провала, и сейчас эта роль вполне подходит Кондратюку, но ему нужно доказать, что не является ярко вспыхнувшей и тут же погасшей звездой.

Женщины — Алёна Косторная, Елизавета Туктамышева

Даже в женском одиночном катании борьба за места в сборной не такая отчаянная. Это в следующем сезоне за попадание на Олимпиаду начнут сражаться Камила Валиева, Дарья Усачёва и Майя Хромых, а сейчас они ещё по возрасту не попадают на чемпионат мира, хотя выступают не хуже взрослых фигуристок.

Одну путёвку на турнир в Стокгольме уже завоевала Анна Щербакова, а вторая с большой долей вероятности достанется Александре Трусовой. Ученица Евгения Плющенко проводит редкий турнир без падений и ошибок, а свою программу-максимум с несколькими четверными прыжками и тройным акселем пока не демонстрировала, но всё-таки за счёт технической базы она обходит практически всех одиночниц в стране. Судя по тому, что Трусова так и не вошла в список участников финала Кубка России, она сама за своё место в сборной не переживает.

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В отличие от мужчин, у девушек претенденток на последнюю путёвку всего две. Финал Кубка России должен свестись к борьбе Елизаветы Туктамышевой и Алёны Косторной. Интересно, что ученица Алексея Мишина два года назад на этом же турнире уже противостояла Евгении Медведевой за место в команде и потерпела поражение. Но в этот раз чемпионка мира 2015 года может считаться фаворитом.

В основном, правда, этот статус принадлежит Туктамышевой из-за проблем Косторной со здоровьем. Коронавирус и его последствия оказали сильное влияние на действующую чемпионку Европы и рекордсменку мира. Она не выходила на лёд с ноября, когда дважды занимала второе место на этапе Кубка России и этапе Гран-при. У Косторной исчез тройной аксель, без которого её программы сильно обесценились. Даже если ей удастся отобраться в сборную, на чемпионате мира она уже не будет такой же конкурентоспособной, как год назад.

У Туктамышевой тоже хватает своих проблем. Хотя она и исполняет тройной аксель, но на чемпионате России и Кубке Первого канала все шесть попыток были неудачными. Без своего коронного элемента 24-летняя фигуристка тоже становится крайне уязвимой, причём настолько, что уже в Челябинске её обошла Елизавета Нугуманова. Для Туктамышевой это очень тревожный звонок — как минимум один качественный триксель ей просто необходим. При этом шансов набрать за него приличные баллы у неё больше, чем у Косторной. Ученица Плющенко в последний раз чисто исполняла этот элемент давно.

Пары — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин

Про Кубок Первого канала можно сказать, что он совсем не пошёл на пользу паре Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин. Действующие бронзовые призёры чемпионатов Европы и России заняли на нём четвёртое место и в короткой программе, и в произвольной. Такой результат с новой силой обострил конкуренцию среди спортивных пар за три места в сборной на чемпионат мира, хотя обычно во второй половине сезона такие вопросы не обсуждаются заново.

Павлюченко и Ходыкин выступили на командном турнире на своём уровне и получили вполне привычные оценки. В коротком прокате их результат составил 75,73 балла, в произвольном — 143,58 балла, а в сумме — 219,31 балла, что всего на два очка хуже их результата на чемпионате России. У пары были только две ошибки на выбросах, причём не самые критичные, и при этом фигуристам удалось исполнить параллельный тройной флип — больше на это никто оказался не способен.

Но Павлюченко и Ходыкин лишь подтвердили свой уровень, в то время как другие пары превосходили самих себя. Их основные конкуренты Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли второе место, превысив мировые рекорды за произвольную программу и суммарную оценку. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский тоже выступили лучше подопечных Сергея Доброскокова. О том, чтобы навязать борьбу Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, речь вовсе не шла. К слову, чемпионы России уже обеспечили себе поездку в Стокгольм и в финале Кубка страны не выступят.

Кубок Первого канала показал, что Павлюченко и Ходыкин даже при наличии уникальных элементов и чистом исполнении своих программ впечатляют судей меньше, чем ученики Тамары Москвиной. Стоит напомнить, что на двух последних чемпионатах России они оказывались на пьедестале почёта отчасти из-за неудач Мишиной и Галлямова, проваливавших короткие прокаты. Если же они не допускают ошибок, как это было в «Мегаспорте», то сразу набирают больше баллов благодаря сложным выбросам и качественным поддержкам. Павлюченко и Ходыкину в финале Кубка России нужно совершить огромный скачок вперёд, но пространства для этого у них может не оказаться.

Танцы на льду — Виктория Синицина и Никита Кацалапов

Сборную России уже сложно представить без Виктории Синициной и Никиты Кацалапова — единственных танцоров на льду, обыгрывавших Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона в текущем олимпийском цикле. Но в этом сезоне этот дуэт пока так и не завоевал для себя право выступить на чемпионате мира, где он бы смог защитить свои серебряные медали. Финал Кубка России является для него последним шансом.

Нынешний сезон у учеников Александра Жулина сразу не задался. Сначала партнёршу постигла травма ноги, а затем тяжёлая форма коронавируса. Из-за этого танцоры не выступили на чемпионате России, который выигрывали до этого дважды подряд, а на Кубке страны показали лишь один ритм-танец. К слову, в 2018 году Синицина и Кацалапов уже снимались с национального первенства, и тогда им это стоило участий во всех главных стартах сезона.

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Единственным светлым пятном было выступление на российском этапе Гран-при, где дуэт одержал убедительную победу со старым ритм-танцем и новым произвольным. Их оценки за первый прокат даже превысили мировой рекорд Пападакис и Сизерона. Но с тех пор прошло уже слишком много времени, чтобы предъявлять тот результат в качестве аргумента в споре за путёвку на чемпионат мира.

Синицина и Кацалапов поступили довольно мудро, выбрав в качестве первого турнира после возвращения именно финал Кубка России, а не Кубок Первого канала, где их ждали все болельщики. Они получили больше времени на подготовку и избежали встречи с прямыми конкурентами, на чьём фоне могли бы смотреться весьма неважно. А в финале Кубка России уже не выступит никто из челябинских призёров.

Теперь ученикам Александра Жулина нужно набрать те баллы, которые убедят всех, что сегодня они всё-таки входят в тройку лучших танцевальных дуэтов. Ориентироваться можно на результат Анастасии Скопцовой и Кирилла Алёшина, показанный на Кубке Первого канала. Если Синицина и Кацалапов наберут больше, чем их 204,76 балла, то своё право выступить на главном старте сезона отстоят. А столь низкую планку они всегда брали на протяжении последних полутора лет.