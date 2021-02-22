Медведева допустила, что вскоре фигуристки начнут исполнять пятерные прыжки

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева высказалась о техническом прогрессе в женском фигурном катании.

«Мы все видим, в какую сторону развивается нынешнее фигурное катание в техническом плане. Когда я делала чистейший каскад сальхов — тулуп во второй половине своей произвольной программы, зал вставал и люди аплодировали. Мне говорили, что это так классно. Прошло пять лет всего — не десять, не 15. Девочка уже никого не удивит четверным лутцем — это уму непостижимо. Думаю, что даже года три назад никто из почитателей или самих фигуристов не мог подумать об этом. Это какой-то космический уровень. Люди были уверены, что это физически невозможно. После нынешней пятилетки я могу сказать, что в скором времени кто-то сделает пятерной прыжок», — сказала Медведева в прямом эфире в Instagram Кристиана Костова.

Ранее Медведева назвала самую большую жертву ради карьеры фигуристки.