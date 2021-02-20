Тарасова оценила привлечение хореографа Морозова к работе с Трусовой
- РИА Новости
«Вот это на 100% правильное решение. Морозов может сделать её другой, он может помочь ей в выражении своего стиля, помочь в постановках программ, чтобы она была неповторимая. Я лично очень этому сотрудничеству рада. Думаю, и Коле с Сашей будет очень интересно работать, а нам будет интересно смотреть на результаты их труда», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.
Сама Тарасова сотрудничала с Морозовым в начале 2000-х годов. Тогда хореограф помог привести Алексея Ягудина к победе на Олимпийских играх 2002 года.
Ранее Плющенко заявил, что Трусова готовится к чемпионату мира.