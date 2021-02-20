Тарасова оценила привлечение хореографа Морозова к работе с Трусовой

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о решении Евгения Плющенко привлечь к работе с Александрой Трусовой известного хореографа и постановщика Николая Морозова.
Тарасова оценила привлечение хореографа Морозова к работе с Трусовой
  • РИА Новости

«Вот это на 100% правильное решение. Морозов может сделать её другой, он может помочь ей в выражении своего стиля, помочь в постановках программ, чтобы она была неповторимая. Я лично очень этому сотрудничеству рада. Думаю, и Коле с Сашей будет очень интересно работать, а нам будет интересно смотреть на результаты их труда», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

Сама Тарасова сотрудничала с Морозовым в начале 2000-х годов. Тогда хореограф помог привести Алексея Ягудина к победе на Олимпийских играх 2002 года. 

Ранее Плющенко заявил, что Трусова готовится к чемпионату мира.

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