Плющенко рассказал о премиях для своих учеников

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Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил на вопрос о премиях для своих подопечных.
Плющенко рассказал о премиях для своих учеников
  • globallookpress.com

«Премии из своего кармана? Практически всем, но не всегда. За призовые места. Или кто-то сделал первый тройной прыжок — я ему пять, десять, 15, 30 тыс. рублей», — приводит слова Плющенко Tatler.

Тренер отмечает, что сезон был сложный, но он и его подопечные готовятся к будущему.

«Мы, как солдаты, должны быть готовы к чемпионату мира, чемпионату Европы, Олимпийским играм», — сказал он.

Финал Кубка России пройдёт с 27 февраля по 2 марта в Москве.

Чемпионат мира состоится в Стокгольме с 22 по 28 марта.

Ранее Евгений Плющенко заявил, что Александра Трусова готовится к чемпионату мира.

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