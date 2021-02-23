Плющенко рассказал о премиях для своих учеников
- globallookpress.com
«Премии из своего кармана? Практически всем, но не всегда. За призовые места. Или кто-то сделал первый тройной прыжок — я ему пять, десять, 15, 30 тыс. рублей», — приводит слова Плющенко Tatler.
Тренер отмечает, что сезон был сложный, но он и его подопечные готовятся к будущему.
«Мы, как солдаты, должны быть готовы к чемпионату мира, чемпионату Европы, Олимпийским играм», — сказал он.
Финал Кубка России пройдёт с 27 февраля по 2 марта в Москве.
Чемпионат мира состоится в Стокгольме с 22 по 28 марта.
Ранее Евгений Плющенко заявил, что Александра Трусова готовится к чемпионату мира.