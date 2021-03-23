Трусова заявила, что намерена чисто откатать обе программы на ЧМ по фигурному катанию

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своих целях на чемпионат мира 2021 года в Стокгольме.

По её словам, ей очень нравится арена в шведской столице. Трусова отметила качество льда и призналась, что сожалеет о том, что выступать придётся без зрителей, так как для неё важна поддержка, но надеется, что всё будет хорошо.

«Чему научилась у Плющенко? Поменялось очень многое, и научилась тоже многому. У него необычные задания. Могу сказать, что мне очень нравится. Цели на чемпионат мира? Откатать чисто обе программы и сделать всё, что могу», — сказала Трусова Fuji TV.

ЧМ в Стокгольме стартует 24 марта. Начало соревнований в короткой программе у женщин запланировано на 12:00 мск.

Ранее Нина Мозер заявила, что не верит в российский пьедестал в женском одиночном катании на ЧМ.