Мозер не верит в российский пьедестал в женском одиночном катании на ЧМ

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер рассказала о своих ожиданиях от выступления российских фигуристок на чемпионате мира в шведском Стокгольме.
Мозер не верит в российский пьедестал в женском одиночном катании на ЧМ
  • РИА Новости

«Я в последнее время предпочитаю не говорить про другие специализации, это не моя история. Но мне нравится Елизавета Туктамышева за свой характер, долготерпение. Очень нравится Анна Щербакова — лёгкая, воздушная, красивая девушка. Обеих люблю, и очень жаль, что нельзя разделить пьедестал», — приводит слова Мозер «Советский спорт».

По мнению тренера, не надо забывать и про Александру Трусову.

«Все три наши фигуристки претендуют на медали. Но, думаю, не будет полностью российского пьедестала, однако верю, что золото приедет в Россию», — добавила она.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 24 по 28 марта.

Ранее Роднина назвала Туктамышеву самой яркой представительницей женского одиночного катания.

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