Леонова оценила шансы Туктамышевой завоевать медаль на ЧМ по фигурному катанию

Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию 2012 года Алёна Леонова поделилась ожиданиями от выступления российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой на чемпионате мира в Стокгольме.

«Конечно, сложновато без четверных бороться сейчас за медали чемпионата мира. Но победителем будет тот, кто справится с нервами», — приводит слова Леоновой «Р-Спорт».

Бывшая фигуристка выразила надежду, что опыт поможет Туктамышевой бороться за тройку.

«Конечно, если все лидеры будут кататься чисто, то четвёртое и пятое места тоже будут хорошим результатом при чистом исполнении двух программ», — добавила она.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 24 по 28 марта.

Ранее Роднина назвала Туктамышеву самой яркой представительницей женского одиночного катания.