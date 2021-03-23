Леонова оценила шансы Туктамышевой завоевать медаль на ЧМ по фигурному катанию

Короткая ссылка
Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию 2012 года Алёна Леонова поделилась ожиданиями от выступления российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой на чемпионате мира в Стокгольме.
Леонова оценила шансы Туктамышевой завоевать медаль на ЧМ по фигурному катанию
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Конечно, сложновато без четверных бороться сейчас за медали чемпионата мира. Но победителем будет тот, кто справится с нервами», — приводит слова Леоновой «Р-Спорт».

Бывшая фигуристка выразила надежду, что опыт поможет Туктамышевой бороться за тройку.

«Конечно, если все лидеры будут кататься чисто, то четвёртое и пятое места тоже будут хорошим результатом при чистом исполнении двух программ», — добавила она.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 24 по 28 марта.

Ранее Роднина назвала Туктамышеву самой яркой представительницей женского одиночного катания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить