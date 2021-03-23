Леонова оценила шансы Туктамышевой завоевать медаль на ЧМ по фигурному катанию
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- РИА Новости
«Конечно, сложновато без четверных бороться сейчас за медали чемпионата мира. Но победителем будет тот, кто справится с нервами», — приводит слова Леоновой «Р-Спорт».
Бывшая фигуристка выразила надежду, что опыт поможет Туктамышевой бороться за тройку.
«Конечно, если все лидеры будут кататься чисто, то четвёртое и пятое места тоже будут хорошим результатом при чистом исполнении двух программ», — добавила она.
Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 24 по 28 марта.
Ранее Роднина назвала Туктамышеву самой яркой представительницей женского одиночного катания.