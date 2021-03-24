Щербакова посетовала на отсутствие болельщиков на чемпионате мира по фигурному катанию

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Российская фигуристка Анна Щербакова посетовала на отсутствие болельщиков на трибунах на чемпионате мира в Стокгольме.
Щербакова посетовала на отсутствие болельщиков на чемпионате мира по фигурному катанию
  • © Maxim Thore/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Наличие зрителей важно. Знаю, что они есть, многие пишут, что болеют из дома и смотрят соревнования по телевизору. Но намного больше их поддержка ощущается, когда трибуны заполнены. Их очень не хватает, возможно, из-за этого сильнее волновалась», — отметила спортсменка.

Ранее Щербакова назвала свой прокат в короткой программе на ЧМ по фигурному катанию нервным.

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