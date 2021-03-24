Ягудин назвал божественным прокат Щербаковой в короткой программе на ЧМ
- РИА Новости
«Насколько божественно исполнено! На разрыв аорты, как сказала бы Татьяна Тарасова. На нас сейчас странно смотрят соседи по комментаторской кабине, потому что мы тут тоже исполняли эти элементы вместе с Этери Тутберидзе, Сергеем Дудаковым и, конечно, главной героиней вечера. Мы видели многие прокаты Ани, но всё это было на территории России, а это первый выход на мировую арену. Конечно, каждый волнуется в такой ситуации. Мне нравится, как спокойно Аня реагирует на баллы, насколько воспитанная она девушка», — сказал Ягудин в эфире «Первого канала».
За выступление Щербакова получила 81,00 балла и обошла Елизавету Туктамышеву.
Ранее сообщалось, что Щербакова чисто исполнила все заявленные элементы.