Ягудин назвал божественным прокат Щербаковой в короткой программе на ЧМ

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин выразил восхищение прокатом россиянки Анны Щербаковой короткой программы на чемпионате мира в Стокгольме.

«Насколько божественно исполнено! На разрыв аорты, как сказала бы Татьяна Тарасова. На нас сейчас странно смотрят соседи по комментаторской кабине, потому что мы тут тоже исполняли эти элементы вместе с Этери Тутберидзе, Сергеем Дудаковым и, конечно, главной героиней вечера. Мы видели многие прокаты Ани, но всё это было на территории России, а это первый выход на мировую арену. Конечно, каждый волнуется в такой ситуации. Мне нравится, как спокойно Аня реагирует на баллы, насколько воспитанная она девушка», — сказал Ягудин в эфире «Первого канала».

За выступление Щербакова получила 81,00 балла и обошла Елизавету Туктамышеву.

Ранее сообщалось, что Щербакова чисто исполнила все заявленные элементы.