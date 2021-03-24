Ягудин удивился ошибкам Трусовой в короткой программе на ЧМ

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал выступление российской фигуристки Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме.
Ягудин удивился ошибкам Трусовой в короткой программе на ЧМ
  • РИА Новости

«Очень обидно за Сашу Трусову, она совершила абсолютно несвойственную ей ошибку. Команда не стала рисковать. У них не шёл тройной аксель на утренней тренировке, поэтому они решили пойти с двойным. Откатать более простым способом, чтобы уже в произвольной штурмовать высоты со всеми её четверными прыжками. Здесь она их выполняет практически безукоризненно. Очень удивил срыв каскада тройной лутц — тройной тулуп. Для Трусовой этот элемент — как для меня зашнуровать коньки. На повторе видно: она просто перекрутила первый прыжок и перескочила, из-за чего не получился каскад. Саша очень достойно выглядела все эти дни на тренировках. Мы знаем, что она может сделать в произвольной программе большое количество четверных. Здесь был один прокат, на котором она прыгнула пять четверных прыжков. Ничего не потеряно, зная Сашу и её боевой характер», — цитирует Ягудина «Чемпионат».

По итогам короткой программы лидирует Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева занимает третье место, уступая 0,22 балла Рике Кихире из Японии. Александра Трусова, сорвавшая каскад, 12-я. 

Ранее Авербух пожелал Трусовой успешного выступления в произвольной программе на ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить