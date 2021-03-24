Авербух пожелал Трусовой успешного выступления в произвольной программе на ЧМ

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Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух отреагировал на неудачное выступление российской фигуристки Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме.
Авербух пожелал Трусовой успешного выступления в произвольной программе на ЧМ
  • РИА Новости

«Саше Трусовой пожелаю собраться в произвольной программе. Выражаясь футбольным языком, забить гол престижа. Соревнования не проиграны, пока они не завершены. Это был не день Саши Трусовой», — цитирует Авербуха «Чемпионат».

Трусова допустила ошибку в короткой программе и заняла 12 место. Произвольная программа будет представлена 26 марта.

Ранее Бетина Попова после короткой программы на ЧМ назвала российских фигуристок неземными существами.

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