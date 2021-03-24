Канделаки оценила выступление российских фигуристок в короткой программе на ЧМ в Стокгольме

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки оценила выступление россиянки Анны Щербаковой в короткой программе на чемпионате мира, который проходит в Стокгольме.

«Аня Щербакова откатала блестяще: 81 балл, с убийственным хладнокровием. Саша Трусова — это самая оснащённая спортсменка в нынешнем ростере. Она сорвала прыжковую часть, но и наверстать может сильнее, чем все остальные. Кихира обошла Туктамышеву на самую малость — здесь надо быть совсем экспертом, чтобы понять, как так вышло. Но произвольная программа рассудит всех. Целиком русского подиума, судя по всему, не будет, а вот две медали из трёх... Я не слишком суеверная, но давайте просто дождёмся, когда будет оформлен итоговый протокол», — написала Канделаки в своём Telegram-канале.

По итогам короткой программы в соревновании фигуристок-одиночниц лидирует Анна Щербакова. Ещё одна россиянка, Елизавета Туктамышева, занимает третье место. Их соотечественница Александра Трусова располагается на 12-й позиции.

Ранее Щербакова сравнила выступление на юниорском первенстве планеты со взрослым чемпионатом мира.