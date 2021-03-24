Туктамышева о ЧМ: рада на чемпионате мира увидеть друзей из других стран
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«Для меня лучшее — то, что я могу увидеть своих друзей из других стран. Я их не видела больше года. Мы одна большая семья, я расстроилась после отмены предыдущего ЧМ, а сейчас мы просто наслаждаемся, у нас классные игровые комнаты с пинг-понгом, баскетболом, мы хорошо проводим время вместе», — заявила спортсменка.
Туктамышева также отметила, что предпочитает отдыхать от тренировок в своей комнате за просмотром сериала.
«Важно не только, чтобы тело отдохнуло, но и уметь отключаться. У нас один день завтра, это хорошо — есть возможность отдохнуть перед произвольной программой», — добавила фигуристка.
Ранее Канделаки оценила выступление российских фигуристок в короткой программе на ЧМ в Стокгольме.