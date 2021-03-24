В «Самбо-70» отреагировали на неудачный прокат Трусовой в короткой программе
- ©Raniero Corbelletti/AFLO
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«Результат Трусовой? За всех переживаем. Если слушали бы ещё советы! Все же сами себе на уме. Коллектив должен быть единым! Тогда бы и результат был точнее. Она ещё молодая девчонка, своё возьмёт. Будем надеяться на неё тоже», — цитирует Лайшева «Спорт-Экспресс».
Трусова завалила каскад в короткой программе и заняла 12-е место. Произвольная программа будет представлена 26 марта.
Ранее Мария Бутырская высказалась об ошибке Трусовой в короткой программе.