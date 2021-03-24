В «Самбо-70» отреагировали на неудачный прокат Трусовой в короткой программе

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Генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал выступление российской фигуристки Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме.
В «Самбо-70» отреагировали на неудачный прокат Трусовой в короткой программе
  • ©Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«Результат Трусовой? За всех переживаем. Если слушали бы ещё советы! Все же сами себе на уме. Коллектив должен быть единым! Тогда бы и результат был точнее. Она ещё молодая девчонка, своё возьмёт. Будем надеяться на неё тоже», — цитирует Лайшева «Спорт-Экспресс».

Трусова завалила каскад в короткой программе и заняла 12-е место. Произвольная программа будет представлена 26 марта.

Ранее Мария Бутырская высказалась об ошибке Трусовой в короткой программе.

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