Бутырская об ошибке Трусовой: не надо всё валить на Плющенко

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Чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская похвалила прокат Елизаветы Туктамышевой, а также высказалась об ошибке Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.
Бутырская об ошибке Трусовой: не надо всё валить на Плющенко
  • РИА Новости

«Туктамышева — молодец! Очень рада за неё. Если честно, удивила Трусова. Но такие провалы бывают у каждого! Возьмите меня или олимпийских чемпионов», — цитирует Бутырскую «Спорт-Экспресс».

Она не считает, что ошибки Трусовой связаны с тренировочным процессом. Экс-фигуристка также вспомнила, как часто падала Алина Загитова после победы на Олимпиаде.

«Очень хочется Сашу поддержать. Не надо на Плющенко всё валить! Нужно забыть это всё, как страшный сон. Скоро произвольная, сейчас можно отыграться. Но нужно настроиться и забыть про короткую. Только не надо поливать человека», — добавила Бутырская.

По итогам короткой программы лидирует Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева занимает третье место, уступая 0,22 балла Рике Кихире из Японии. Александра Трусова, сорвавшая каскад, 12-я.

Ранее Инна Гончаренко назвала фигуристку, удивившую её своим прокатом на ЧМ в Стокгольме.

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