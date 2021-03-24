Гончаренко назвала фигуристку, удивившую её своим прокатом на ЧМ в Стокгольме

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко сравнила готовность к чемпионату мира российских и японских спортсменок, а также призналась, что была неприятно удивлена выступлением Сатоко Мияхары.

«Безусловно, в плюс российским девочкам пошло то, что у них в этом сезоне было достаточно стартов. В Японии они тоже были, я знаю, что для фигуристов сумели выделить определённые площадки, где можно было тренироваться даже в разгар пандемии, когда весь остальной мир сидел дома. Я ещё тогда говорила о том, что японцы — не та нация, которая безропотно сложит руки перед нашими четверными прыжками», — сказала Гончаренко RT.

Также тренер призналась, что была неприятно удивлена выступлением японской фигуристки Сатоко Мияхары.

«Кто по-настоящему меня удивил, так это Сатоко Мияхара. Я впервые в жизни вижу в её исполнении столь невнятный прокат, а ведь знаю Мияхару с самого её детства — с тех самых пор, как с ней каталась в юниорах моя Лена Радионова. У Сатоко случаются технические недочёты, она может прыгнуть в недокрут, но такого, чтобы она падала, не случалось с юниорских времён. Не знаю, что должно было произойти, чтобы программа оказалась до такой степени испорченной», — добавила Гончаренко.

По итогам короткой программы Мияхара занимает 16-е место. Лучший результат — у россиянки Анны Щербаковой.

Ранее тренер назвала заслуженным лидерство Щербаковой после короткой программы на ЧМ.