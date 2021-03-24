Тренер назвала заслуженным лидерство Щербаковой после короткой программы на ЧМ

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко поделилась впечатлениями от проката короткой программы россиянки Анны Щербаковой на чемпионате мира в Стокгольме.

«Что касается Ани Щербаковой, у меня просто нет слов. От первой до последней секунды она держала нерв программы, её одухотворённость. Сложнейший каскад с риттбергером был исполнен идеально — в музыку, легко, словно человек вообще не задумывается об элементах. Нужно проделать колоссальное количество работы, чтобы приобрести подобную лёгкость. Так что первое место Ани после короткой программы выглядит совершенно заслуженным. Хотя Рика Кихира тоже выступила замечательно. У неё яркая, своеобразная и стильная постановка, мне понравилось. Чуточку не хватило качества», — сказала Гончаренко RT.

Щербакова лидирует после короткой программы в одиночном женском катании на чемпионате мира в Стокгольме. Второе место занимает Рика Кихира из Японии. Третьей идёт ещё одна россиянка, Елизавета Туктамышева.

Ранее глава «Самбо-70» заявил, что Щербакова откатала программу так, как и должна была.