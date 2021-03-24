Глава «Самбо-70»: Щербакова откатала программу так, как и должна была

Генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал выступление российской фигуристки Анны Щербаковой в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме.

«Все очень рады и счастливы. Хотя переволновались и не ожидали, что она так выступит хорошо. Она же падала во всех этих предварительных тренировках. Сейчас будут подводить итоги, ждём звонков от тренерского состава. Не могу говорить, как Ягудин. Я всё-таки руководитель. Аня молодец, умница, откаталась так, как должна была», — цитирует Лайшева Sport24.

Он отметил, что симпатии школы всегда были на стороне Щербаковой. По его мнению, юная спортсменка очень обаятельна и за неё все переживают.

Щербакова лидирует после короткой программы чемпионата мира. Произвольная программа будет представлена 26 марта.

Ранее Илья Авербух похвалил Анну Щербакову и Елизавету Туктамышеву за выступление в короткой программе на ЧМ.