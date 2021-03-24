Тарасова о короткой программе на ЧМ: Туктамышева — наша гордость

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на выступление россиянок Анны Щербаковой, Елизаветы Туктамышевой и Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме.

«Если говорить о Саше, то это одно дело. Трусова расстроила. Да и сама расстроилась! И чего ей бояться? И мы её любим, и никто нам не запретит этого делать! Нужно выйти и сделать то, что она умеет. Туктамышева — гордость наша! Просто супер. И ещё я в восторге от Щербаковой. Она стала такой красивой. В неё вселилось чудесное чувство любви к фигурному катанию», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

По итогам короткой программы лидирует Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева занимает третье место, уступая 0,22 балла Рике Кихире из Японии. Александра Трусова, сорвавшая каскад, 12-я.

Ранее Алёна Леонова выразила мнение, что ошибка Трусовой в короткой программе была случайностью.