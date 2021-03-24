Леонова считает, что ошибка Трусовой в короткой программе была случайностью

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова оценила выступление российских фигуристок Анны Щербаковой, Елизаветы Туктамышевой и Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме.

«Если говорят, что Аня откаталась божественно, то я поверю. Она по-другому не может. Очень рада за неё. Она молодец, что собралась именно морально. Потому что с техникой у неё никогда особых проблем не было. На этом старте ей было важно собрать себя в кучу и справиться с нервами», — цитирует Леонову Sport24.

По её словам, она очень рада за Туктамышеву. Леонова отметила, что спортсменку наградили за все заслуги.

«У Саши ошибка была случайностью. Возможно, это связано с тем, что она не справилась с нервами. Хотя мне всегда казалось, что она такой боец и не пропускает через себя волнение. Но оказалось, что ЧМ — такой старт и у неё закралась ответственность», — сказала Леонова.

При этом она не считает, что тренер спортсменки Евгений Плющенко как-то недоработал над её настроем. Кроме того, Леонова полагает, что в произвольной программе Трусова может выступить с тремя четверными прыжками.

По итогам короткой программы лидирует Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева занимает третье место, уступая 0,22 балла Рике Кихире из Японии. Александра Трусова, сорвавшая каскад, 12-я.

Ранее Алексей Ягудин признался, что удивился ошибкам Трусовой в короткой программе на ЧМ.