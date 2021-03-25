Американский журналист — о провальном прокате Трусовой: мы услышали хихиканье Тутберидзе?

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Американский журналист Филипп Херш оценил выступление российской фигуристки Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме.
Американский журналист — о провальном прокате Трусовой: мы услышали хихиканье Тутберидзе?
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Александра Трусова совершила степаут на первом прыжке в каскаде и не сделала второй. Также вместо тройного акселя Александра посредственно исполнила двойной. Мы только что услышали хихиканье Этери Тутберидзе?» — написал Херш в Twitter.

Александра Трусова выполнила три прыжковых элемента. Двойной аксель и тройной флип получились успешно, а на тройном лутце спортсменка оступилась. Российская фигуристка получила 64,82 балла и расположилась на 12-м месте после короткой программы.

С 2016 по 2020 год Трусова обучалась в группе у тренера Этери Тутберидзе. С 2020 года фигуристка работает с тренером Евгением Плющенко.

Ранее Трусова прокомментировала своё выступление в короткой программе на ЧМ в Стокгольме.

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