Американский журналист: Плющенко, наверное, хотел натянуть маску на глаза во время проката Трусовой

Американский журналист Филипп Херш высказался о выступлении российской фигуристки Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме.

«Неожиданно российские тренеры Алексей Мишин и Евгений Плющенко наконец-то смогли не снимать маски с носа. Хотя Плющенко, наверное, хотел натянуть маску на глаза во время провального проката Александры Трусовой в короткой программе», — приводит слова Херша NBC Sports.

Александра Трусова выполнила три прыжковых элемента. Двойной аксель и тройной флип получились успешно, а на тройном лутце спортсменка оступилась. Российская фигуристка получила 64,82 балла и расположилась на 12-м месте после короткой программы.

С 2016 по 2020 год Трусова обучалась в группе у тренера Этери Тутберидзе. С 2020 года фигуристка работает с тренером Евгением Плющенко.

Ранее Трусова прокомментировала своё выступление в короткой программе на ЧМ в Стокгольме.