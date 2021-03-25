Козловский: рады, что являемся частью истории реинкарнации фигурного катания

Россиянин Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, после короткой программы на чемпионате мира в Стокгольме высказался о возвращении международных соревнований в фигурном катании.

«Чувствуем себя отлично. Это был первый день и день возвращения соревновательного фигурного катания. Мы рады что являемся частью истории реинкарнации нашего любимого вида спорта», — сказал Козловский на пресс-конференции.

Бойкова и Козловский выиграли короткую программу, набрав 80,16 балла. Произвольную программу фигуристы представят 25 марта.

Ранее сообщалось, что Бойкова и Козловский остались довольны своим выступлением в короткой программе на ЧМ.