Бойкова и Козловский остались довольны своим выступлением в короткой программе на ЧМ

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Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский поделились эмоциями после своего выступления в произвольной программе на чемпионате мира в Стокгольме.
Бойкова и Козловский остались довольны своим выступлением в короткой программе на ЧМ
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«Хорошие эмоции от программы. Довольны, что, наконец-то, показали работу, проделанную на протяжении всего года. Рады выступать под такую музыку. Элементами и программой мы довольны. Мешает ли отсутствие зрителей? Оно не должно влиять, так как мы должны делать работу вне зависимости от условий», — сказала Бойкова.

Козловский в свою очередь подчеркнул, что они рады вернуться на мировое первенство и соревноваться с лучшими спортсменами планеты. Он также оценил выбор музыки, под которую они выступали.

«Это легендарная композиция. Если не легендарная, то 100% культовая. Мультфильмы Миядзаки входят в категорию искусства, и музыка из этого произведения является неотъемлемой частью картины. Это энергетика культовости передаётся и нам. Что касается зрителей, они не покинули нас. Болельщики сидят и наблюдают, мы чувствуем их внимание, а иногда даже видим», — заявил Козловский.

Бойкова и Козловский выиграли короткую программу, набрав 80,16 балла. Произвольную программу фигуристы представят 25 марта.

Ранее Владимир Морозов заявил, что он и Евгения Тарасова не будут возлагать надежды на произвольную программу.

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