Морозов заявил, что он и Тарасова не будут возлагать надежды на произвольную программу
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«Кататься чисто, как умеем. Ожиданий и надежд возлагать не будем. Просто будем кататься в удовольствие», — сказал Морозов после проката.
Он также поблагодарил тренеров за постановку короткой программы.
Тарасова и Морозов заняли четвёртое место в короткой программе, набрав 71,46 балла. Произвольную программу фигуристы представят 25 марта.
Ранее Тарасова призналась, что испытала не самые приятные ощущения после выступления в короткой программе на чемпионате мира.