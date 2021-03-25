Фигуристка Тарасова: не самые приятные чувства после короткой программы на ЧМ

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Россиянка Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым, поделилась эмоциями после выступления в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.
Фигуристка Тарасова: не самые приятные чувства после короткой программы на ЧМ
  • globallookpress.com

«Сегодня у меня не получился параллельный прыжок, остальные элементы были хорошо сделаны. Но это грубая ошибка, и мы потеряли много баллов. Поэтому чувства не самые приятные. Но завтра будет ещё один день», — сказала Тарасова после проката.

Тарасова и Морозов заняли четвёртое место в короткой программе, набрав 71,46 балла. Произвольную программу фигуристы представят 25 марта.

Ранее сообщалось, что Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу на ЧМ по фигурному катанию.

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