Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на ЧМ по фигурному катанию

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Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли первое место в короткой программе среди спортивных пар на чемпионате мира в Стокгольме.
Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на ЧМ по фигурному катанию
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По итогам проката россияне получили от судей 80,16 балла.

Вторыми стали Суй Вэньцзин и Хань Цун из Китая (77,62). Тройку лучших замкнули ещё одни представители России — Анастасия Мишина и Александр Галлямов (75,79).

Двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали четвёртыми (71,46).

Произвольную программу фигуристы представят 25 марта.

Ранее сообщалось, что Бойкова и Козловский покажут новую короткую программу на чемпионате мира.

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