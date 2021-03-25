Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на ЧМ по фигурному катанию

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли первое место в короткой программе среди спортивных пар на чемпионате мира в Стокгольме.

globallookpress.com

По итогам проката россияне получили от судей 80,16 балла. Вторыми стали Суй Вэньцзин и Хань Цун из Китая (77,62). Тройку лучших замкнули ещё одни представители России — Анастасия Мишина и Александр Галлямов (75,79). Двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали четвёртыми (71,46). Произвольную программу фигуристы представят 25 марта. Ранее сообщалось, что Бойкова и Козловский покажут новую короткую программу на чемпионате мира.