Звёздные войны: Ханю выиграл у Чена короткую программу на ЧМ, Коляда — в шаге от тройки

Японец Юдзуру Ханю выиграл короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме. Второе место осталось за дебютантом турнира Юмой Кагиямой. Американец Нейтан Чен сенсационно упал при исполнении первого четверного прыжка и смог рассчитывать лишь на третью позицию. Россияне Михаил Коляда и Евгений Семененко обошлись без серьёзных ошибок, но этого не хватило для борьбы за тройку сильнейших. Они заняли четвёртое и десятое места соответственно.

Профессиональные биатлонные тренеры любят говорить, что успех дела в их виде спорта определяет стрельба стоя. В фигурном катании есть своя лакмусовая бумажка — это короткая программа. Если собираешься жить на ледяной полянке долго и счастливо, короткую программу нужно катать чисто. Четырёхкратный чемпион мира Курт Браунинг в годы расцвета своей карьеры сформулировал основополагающий принцип: «Короткой программой соревнования не выиграть. Но проиграть можно запросто!»

В те времена фигуристы состязались по иной системе оценок, где итоговая позиция выводилась по сумме мест, и, «улетев» в короткой программе за пределы первой тройки, спортсмен почти гарантированно лишался шанса продолжить борьбу за золотую медаль. Сейчас система стала более лояльна, но значимость короткой программы по-прежнему остаётся высокой. Кроме того, она — то самое первое впечатление, которое невозможно произвести второй раз. Не справился — ярлык непредсказуемого и ненадёжного бойца может прилипнуть надолго, как он прилип в своё время к Михаилу Коляде.

На своём первом чемпионате Европы в 2016-м в Братиславе фигурист сорвал два прыжковых элемента из трёх. Год спустя в Остраве сделал «бабочку» вместо тройного акселя, в 2018-м не выполнил четверной лутц и каскад, и лишь на четвёртый год своей большой международной карьеры сумел собрать всё воедино и установить в короткой программе личное достижение — 100,49, которое не превзошёл до сих пор. При этом на мировых первенствах у Михаила получалось справляться с собой в короткой программе не в пример лучше.

С переходом к Алексею Мишину Коляда в значительной степени исправил технические огрехи, стал стабильнее. Постоянный хореограф группы Татьяна Прокофьева сделала фигуристу превосходную постановку Let's Get Loud, и казалось, личный рекорд должен наконец пасть. Но не вышло: в каскаде из четверного и тройного тулупов Михаил не слишком хорошо приземлился после первого прыжка, выполнил второй через «тройку», крутанувшись на одной ноге, и получил за элемент небольшой, но минус. Общая сумма составила 93,52 — не самый солидный задел, чтобы продолжать борьбу за медали.

Второй спортсмен российской сборной Евгений Семененко справился с программой не хуже Коляды, но получил за компоненты программы всего 38,06. Для дебюта результат вышел неплохим (86,86), но его затмил другой дебютант — третий номер японской сборной и победитель прошлогодних юношеских Олимпийских игр (которые, к счастью, успели разыграть до начала пандемии) Юма Кагияма. 17-летний японец почти на десять баллов превысил личный рекорд, перемахнул за «гроссмейстерскую сотню» (100,96) и отодвинул обоих россиян, поставив под вопрос вероятность попадания Коляды в сильнейшую финальную разминку, которая во все времена считалась в мужском одиночном катании некой VIP-зоной, уделом избранных.

Этим «избранным», как это уже не раз случалось на других чемпионатах, в Стокгольме негласно предписывали роль свиты при двух королях — двукратном олимпийском чемпионе Юдзуру Ханю и двукратном чемпионе мира Нейтане Чене.

Возможно, кто-то посчитает фразу обидной, но от реальности никуда не деться: с тех пор как американский ученик бывшего российского тренера Рафаэля Арутюняна начал свой победный марш в марте 2018-го, все прочие соперники перестали для японца существовать.

О самом Ханю продолжали говорить как об инопланетянине, способном слышать и интерпретировать музыку совершенно неземной, нездешней пластикой. Его тренер Брайан Орсер признавался, что даже он не всегда способен понять, что у спортсмена в голове, Юдзуру же просто рвался быть лучшим. Когда в спортсмене это заложено на генном уровне, не имеют значения ни травмы, ни возраст — просто становится больнее проигрывать и понимать, что уже не всё зависит от тебя.

Однако если всего два года назад мир был убеждён в том, что только Хавьер Фернандес способен встать вровень с Ханю, то в последние пару лет впору было задуматься о том, что лишь один спортсмен способен состязаться с Ченом. И это Ханю.

Свой лучший результат в короткой программе (111,82) японец показал год с небольшим назад на Турнире четырёх континентов в Сеуле. Чен набрал 110,38 на пару месяцев раньше — в декабрьском финале Гран-при в Турине. С тех пор эти два фигуриста нигде не пересекались, что делало стокгольмский поединок ещё более интригующим.

Под Let Me Entertain You Ханю в четверг поднял виртуальный зал, грандиозно исполнив все элементы, и, честно говоря, стало отчаянно жаль, что несколько лет своих выступлений двукратный олимпийский чемпион потратил на то, чтобы доводить до инопланетного совершенства одни и те же постановки: Otonal и Первый концерт Шопена в короткой программе и знаменитый Seimei — в произвольной. С точки зрения высокого искусства это, возможно, и было оправданно, но с позиции спорта — категорически нет. Слишком силён стереотип: если фигурист, неважно по каким причинам, возвращается к прежним постановкам, значит, ничего лучшего он просто не в состоянии придумать и воплотить на льду. Под сводами «Глобен-Арены» Юдзуру реабилитировался за всё сразу, набрав 106,98 балла.

Сенсация грянула там, где её никто не ждал: Чен, имевший предпоследний стартовый номер, упал с первого же прыжка — четверного лутца, который в предварительной заявке стоял в каскаде с тулупом. А сразу после тройного акселя фигурист чуть не сорвал вращение, получив за него лишь второй уровень сложности. Словом, отжёг на все деньги, откатившись под Кагияму — 98,85. Теоретически отрыв в восемь с небольшим баллов вполне возможно отыграть. Пока же остаётся делать ставки.

Интересно, видел ли это Браунинг?