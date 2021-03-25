Ханю выиграл короткую программу на ЧМ, Коляда стал четвёртым

Японский фигурист Юдзуру Ханю показал лучший результат по итогам проката коротких программ в мужском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме.

Японец Юдзуру Ханю показал лучший результат в короткой программе, получив за свой прокат 106,98 балла. Второе место занял его соотечественник Юма Кагияма (100,96). Третий — американец Нэйтан Чен, который допустил падение в самом начале проката и получил от судей 98,85 балла.

Россиянин Михаил Коляда занял четвёртое место (93,52), а Евгений Семененко стал десятым (86,86).

Ранее Мишина оценила выступления Семененко и Коляды в короткой программе на ЧМ.