Бутырская считает, что Коляде нужно усложнять короткую программу для ЧМ

Короткая ссылка
Чемпионка мира 1999 года в женском одиночном катании Мария Бутырская прокомментировала выступление Михаила Коляды в короткой программе в мужском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме.
Бутырская считает, что Коляде нужно усложнять короткую программу для ЧМ
  • РИА Новости

«Миша кое-что недоделал, но всё равно катался очень достойно. Ни у кого из ребят не было таких страшных ошибок, это главное. При всем уважении к Ханю, Миша мне нравится гораздо больше. Но у японцев сложнее программа. По катанию он нравится всем — зрителям, судьям. Но короткую программу для чемпионата мира ему нужно усложнять. На чемпионате Европы ему бы хватило такой программы с головой, но в мире есть японцы и американцы. Они катались с ошибками, но всё равно оказались впереди», — приводит слова Бутырской «Спорт-Экспресс».

По итогам короткой программы Коляда занимает четвёртое место, набрав за своё выступление 93,52 балла. Произвольную программу фигуристы представят 27 марта.

Ранее сообщалось, что Коляда прокомментировал своё выступление в короткой программе на ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить