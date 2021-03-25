Бутырская считает, что Коляде нужно усложнять короткую программу для ЧМ

Чемпионка мира 1999 года в женском одиночном катании Мария Бутырская прокомментировала выступление Михаила Коляды в короткой программе в мужском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме.

«Миша кое-что недоделал, но всё равно катался очень достойно. Ни у кого из ребят не было таких страшных ошибок, это главное. При всем уважении к Ханю, Миша мне нравится гораздо больше. Но у японцев сложнее программа. По катанию он нравится всем — зрителям, судьям. Но короткую программу для чемпионата мира ему нужно усложнять. На чемпионате Европы ему бы хватило такой программы с головой, но в мире есть японцы и американцы. Они катались с ошибками, но всё равно оказались впереди», — приводит слова Бутырской «Спорт-Экспресс».

По итогам короткой программы Коляда занимает четвёртое место, набрав за своё выступление 93,52 балла. Произвольную программу фигуристы представят 27 марта.

Ранее сообщалось, что Коляда прокомментировал своё выступление в короткой программе на ЧМ.