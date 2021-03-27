Бестемьянова назвала фантастикой российский подиум в женском катании на ЧМ

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала выступление российских фигуристок в женском одиночном катании на чемпионате мира в шведском Стокгольме.

«Меня впечатлило то, что все наши девочки втроем на пьедестале. Это абсолютная фантастика! Туктамышева просто героиня. Про Трусову с пятью четверными я вообще молчу. Это невозможно, целых пять четверных! Два из них были с ошибками. Мужики так не прыгают. Сегодня абсолютно все героини, это исторический результат!» — приводит слова Бестемьяновой «Спорт-Экспресс».

Анна Щербакова стала чемпионкой мира, Елизавета Туктамышева завоевала серебро, а Александра Трусова — бронзу.

Ранее сообщалось, что российские фигуристки впервые в истории заняли весь пьедестал на ЧМ по фигурному катанию.