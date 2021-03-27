Щербакова заявила, что не думала о предстоящем дне рождения, а была сосредоточена на ЧМ

Чемпионка мира по фигурному катанию 2021 года Анна Щербакова заявила, что не думала о своём предстоящем дне рождения и была сосредоточена на выступлениях на мировом первенстве в Стокгольме.

«День рождения в воскресенье? Я не думала об этом. Я думала только о турнире. Может быть, что-то сделаем вместе с нашими тренерами. Я хотела бы поблагодарить их. Это был очень тяжёлый сезон. Хотела бы также поблагодарить моих родителей. Их сегодня не было со мной, но они поддерживали меня», — заявила Щербакова в эфире Eurosport.

28 марта Щербаковой исполнится 17 лет. На чемпионате мира в Стокгольме, который стал для неё первым на взрослом уровне, она сумела завоевать золото.

Ранее сообщалось, что Щербакова поделилась впечатлениями от победы на ЧМ по фигурному катанию.