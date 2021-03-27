Щербакова поделилась впечатлениями от победы на ЧМ по фигурному катанию

Россиянка Анна Щербакова прокомментировала своё выступление в произвольной программе и поделилась впечатлениями от победы в женском одиночном катании на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме.

«Честно говоря, я не знаю, что сказать, потому что я пыталась выступать как можно лучше и бороться за каждый элемент. Конечно, я совсем не довольна своим выступлением, но я очень счастлива, что победила. Это была моя цель. Большое спасибо всем», — заявила Щербакова в эфире Eurosport.

Она отметила, что её выступление в произвольной программе было борьбой с собой.

«С первого элемента всё пошло не так, как я хотела. Я поняла, что мне нужно сделать как можно лучше оставшиеся элементы и не потерять очки», — добавила 16-летняя фигуристка.

По итогам двух прокатов Щербакова набрала 233,17 балла — 81,00 за короткую и 152,17 за произвольную программу — и стала чемпионкой мира.

Ранее сообщалось, что российские фигуристки впервые в истории заняли весь пьедестал на ЧМ по фигурному катанию.