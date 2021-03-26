Ягудин: Трусова показывает, что фигурное катание никогда не будет стоять на месте

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал выступление Александры Трусовой в произвольной программе на чемпионате мира в Стокгольме.

«Знаете, по ощущениям, закончились для меня Олимпийские игры, как минимум чемпионат мира. Так переживать... Это настолько эмоциональное опустошение. В любом случае, ты их знаешь. Это наши звёздочки. Саша Трусова пошла на пять четверных, никто этого не делал и не мечтал даже. Мы живём в такое время, когда можем воочию наблюдаться за тем, как творится история. Да, были падения и срывы, но это история, и она навсегда. Мы стоя переживали за каждый из элементов. Трусову просто не остановить. Она знает, что способна на всё, никаких ограничений нет. Она показывает, что фигурное катание никогда не будет стоять на месте», — заявил Ягудин в эфире Первого канала.

Ранее сообщалось, что Трусова сорвала два четверных прыжка в произвольной программе на чемпионате мира в Стокгольме.