Трусова сорвала два четверных прыжка в произвольной программе на ЧМ

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Александра Трусова не смогла чисто исполнить все прыжковые элементы в произвольной программе на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме.
Трусова сорвала два четверных прыжка в произвольной программе на ЧМ
  • Reuters

В произвольной программе Трусова исполнила четверной флип, а также каскад из четверного лутца и тройного тулупа. При этом она дважды упала — на четверном сальхове и четверном лутце, а также не лучшим образом исполнила каскад из четверного тулупа, ойлера и тройного сальхова.

Ранее чемпионка мира 1999 года в женском одиночном катании Мария Бутырская поделилась ожиданиями от выступления Трусовой в произвольной программе на чемпионате мира.

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