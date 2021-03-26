Бутырская: чтобы стать призёром ЧМ, Трусовой нужно кататься наотмашь в произвольной программе

Чемпионка мира 1999 года в женском одиночном катании Мария Бутырская поделилась ожиданиями от выступления Александры Трусовой в произвольной программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

«Чтобы стать призёром, Трусовой сегодня нужно действительно кататься наотмашь, забыть всё, что было в короткой программе, и понимать: либо пан, либо пропал. Иногда так бывает, что проваливаешь короткую программу и отлично катаешь произвольную. Поэтому Саше главное — правильно войти в это состояние и сделать всё, что от неё зависит. Но вообще, я думаю, что ей даже немного легче сегодня будет: на неё мало что давит, у неё нет первого места. Так что нужно просто настроиться и полностью выложиться», — приводит слова Бутырской Sport24.

Она отметила, что, возможно, 12-е место по итогам короткой программы «встряхнёт» Трусову и она сумеет показать всё, на что способна.

«В исполнении Саши мы пока не видели пять чистых четверных. Так что давайте пожелаем ей удачи и чтобы она боролась сама с собой, а не с соперниками. И удачно делала то, что она умеет», — добавила Бутырская.

По итогам короткой программы Трусова заняла 12-е место, набрав 64,82 балла. Произвольную программу фигуристки представят 27 марта.

Ранее сообщалось, что Трусова заявила пять четверных в произвольной программе на ЧМ.