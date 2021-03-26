На одном дыхании: Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец у двух американских пар на ЧМ по фигурному катанию

Лидерство Виктории Синициной и Никиты Кацалапова после ритм-танца на ЧМ по фигурному катанию не вызывает удивления. Российская пара на одном дыхании откатала свой номер и была более чем убедительна. В отсутствие крупных соревнований судьи почти год не имели возможности следить за прогрессом других дуэтов и не могли не принимать во внимание прежние достижения. Тем не менее они высоко оценили программу американцев Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, единственных из ведущей шестёрки на турнире представивших новую программу.

«Вы уже знаете что случилось?» — русскоязычная девушка-секьюрити на входе в пресс-центр, как средневековый гонец, принёсший плохие новости, понизила голос едва ли не до шёпота: «Ваши девочки плохо сегодня катались на тренировке. Совсем плохо. И так много падали…»

На главном льду «Глобен-Арены» вовсю соревновались танцоры, но в воздухе витало нервное ожидание вечернего девичьего финала. Потому на утренней тренировке было море людей, хотя того, что там происходило с большинством фигуристок, лучше было бы не видеть: несколько раз при прыжках упала лидер — Анна Щербакова, японка Рика Кихира даже не пыталась пробовать ни тройной аксель, ни четверной сальхов, а чемпионка мира — 2015 Елизавета Туктамышева ушла со льда прямо во время музыкального прогона своей программы — очевидно, чтобы раньше времени не выплеснуть энергию.

К пятнице каждая из категорий, за исключением танцевальной, уже успела доказать, что тренировки можно вообще не смотреть, поскольку они ничего не значат, а заодно получить свою сенсацию: у мужчин это был невероятный взлёт юниора Юмы Кагиямы и провал фаворита Нэйтана Чена, в парах — фантастический прокат третьей по национальному статусу пары Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, благодаря которому они оказались на самом верху пьедестала, а их соотечественники допустили необъяснимые срывы.

Плюс Александра Трусова, которой до начала чемпионата мира пророчили едва ли не безоговорочную победу над четверными прыжками и, как следствие — над соперницами, а она осталась без каскада в короткой программе. То есть грубо ошиблась там, где этого делать нельзя было в принципе.

Неудивительно что танцоры на этом фоне ушли на второй план. Во-первых, в этом виде программы вероятность непредсказуемых событий сведена к минимуму в силу того, что «в танцах не падают», как любят подчёркивать сами фигуристы. Любое падение — форс-мажор, а следовательно, большая редкость. Во-вторых, большинство сильнейших даже не стали заморачиваться в этом сезоне со сменой программ.

Новую постановку намеревались продемонстрировать чемпионы Европы и вице-чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов, но и они, поразмыслив, вернули под конец сезона прошлогодний, более накатанный танец. Для большей уверенности, так сказать. Но в совокупности это сразу сделало турнир скучноватым.

Тренер дуэта Александр Жулин не скрывал: в Стокгольм их команда едет с одной-единственной целью: побеждать. Удивляться такой позиции не приходилось. От участия в чемпионате мира — 2021 отказались четырёхкратные обладатели мировой короны Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, сославшись на то, что не успевают должным образом подготовиться к турниру из-за пандемии, а всех остальных Вика с Никитой на последнем чемпионате мира в 2019-м обыграли.

Вроде бы два сезона, которые прошли с тех пор, — слишком большой срок, чтобы расстановка сил продолжала оставаться неизменной, но, с другой стороны, на протяжении последнего года сильнейшие танцоры нигде не пересекались. Ну и на что оставалось ориентироваться судьям? Только на личные рекорды каждого из дуэтов, а они у Синициной и Кацалапова за последнее время заметно выросли и превосходили максимальные оценки всех возможных соперников.

В пятницу чемпионы Европы фактически повторили свой лучший результат в ритмическом танце (88,15) и на 2,1 балла опередили американцев Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (86,05).

Но вот парадокс: если смотреть на происходящее не судейским взглядом, а глазами обычного зрителя, я бы отдала приз зрительских симпатий американцам. На фоне постоянных разговоров о том, что нынешний сезон получился у фигуристов скомканным, никто толком не тренировался и потому не успел накатать новые программы, Хаббелл и Донохью сделали прекрасную постановку и блестяще её преподнесли.

Танцы в плане свежести программ — требовательная штука: все давно научились исполнять твизлы и дорожки шагов на максимальный уровень сложности, равно как и справляться с поддержками, и если ты не способен привлечь к себе внимание чем-то необычным, будь то новая постановка, неожиданный элемент или смена стиля, то ты мгновенно становишься «как все». А значит, можешь проиграть из-за любой, в том числе нелепой, случайности.

Определённый удар по танцам как по дисциплине нанесла, на мой взгляд, тенденция современных постановок в трёх других видах программы. Если взять за образец сильнейших (Нэйтана Чена и Юдзуру Ханю в мужском одиночном катании, Рику Кихиру — в женском, двукратных чемпионов мира Суй Вэньцзин и Хань Цуна в парах), можно заметить, что их программы представляют собой не сюжетную историю, как это было модно когда-то, а фактически непрерывную танцевальную и очень сложную дорожку шагов, в которую максимально органично вписаны прыжки, вращения и прочие технические элементы. Тенденция пока ещё не стала массовой, но именно в этом ключе работают (и фактически задают тренд) наиболее авторитетные и востребованные постановщики мира — Лори Николь и Ше-Линн Бурн.

Иногда направление веяниям способна дать случайность. Ни для кого не секрет, что многие тренеры при постановке новых программ стремятся оставить порядок элементов максимально привычным для спортсмена, завуалировав это какими-то мелкими штрихами. Очень наглядный пример — два чемпионских сезона Евгении Медведевой: за полтора года взрослой карьеры она собрала такое количество наград, которого не у всякой фигуристки наберётся за всю спортивную жизнь, но сделала это на одном и том же техническом багаже и в том же самом стилистически-музыкальном ключе.

Любители всевозможных цифр и статистики в 2017-м даже развлекались сравнениями: Медведева поменяла произвольную программу, но все элементы в ней не просто остались идентичны постановке предшествовавшего года, но совпадали даже по хронометражу. То есть накатанную до абсолютного автоматизма программу тренеры просто положили на другую музыку.

То же самое в нынешнем сезоне сделала Тамара Москвина, превратив «Звезду пленительного счастья» Александры Бойковой и Дмитрия Козловского в «Ходячий замок» из японского мультика. Причём, если тренерский штаб Медведевой в 2017-м реагировал на комментарии об идентичности чемпионской программы болезненно, то Москвина без какого бы то ни было стеснения преподнесла замену, как хорошо продуманный тактический ход. Который, к тому же, увенчался для её фигуристов успехом — малой золотой медалью в короткой программе.

В связи с этим и возникла шальная мысль: а чем это не приём? Если спортсмены и тренеры сплошь и рядом говорят о том, что требования к насыщенности программ обязательными элементами не оставляют никакого простора для творчества, почему бы не вменить в обязанность одиночникам и спортивным парам менять музыку и костюмы своих программ по ходу сезона и создавать своего рода «альтернативки», не слишком претендуя на высокую художественность действа?

Чисто зрелищно фигурное катание от этого только выиграет. И это уж точно будет интереснее, чем наблюдать за тем, как спортсмены катают нафталиновые постановки из «сундука». Индивидуальности лидеров это точно ничем не грозит: те, кто претендуют на то, чтобы стать первыми, всегда найдут способ обратить на себя внимание.