Боброва объяснила, почему Синициной и Кацалапову лучше не расслабляться

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Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерина Боброва высказалась о победе российских фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в ритм-танце на чемпионате мира в Стокгольме.
Боброва объяснила, почему Синициной и Кацалапову лучше не расслабляться
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«Вика с Никитой показали высший класс, я за них очень рада. Два балла — неплохой отрыв для того, чтобы быть уверенными в себе, но нужно чисто катать произвольный танец, тем более у Вики и Никиты это чемпионский танец, они выиграли с ним чемпионат Европы в прошлом году. Неплохие шансы остаться на первом месте, но лучше не расслабляться и с этим прекрасным боевым настроем кататься завтра», — цитирует Боброву Sport24.

Она также не исключает варианта, что судьи будут тянуть американскую пару.

«Но я уверена, что наш тренерский штаб Александра Жулина сделает максимум возможного, чтобы это не повлияло на их первую позицию», — добавила Боброва.

Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на ЧМ по фигурному катанию в Стокгольме, набрав 88,15 балла. Произвольный танец спортсмены представят 27 марта.

Ранее Роман Костомаров заявил, что Синицина и Кацалапов блестяще выступили в ритм-танце на ЧМ.

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