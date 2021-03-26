Боброва объяснила, почему Синициной и Кацалапову лучше не расслабляться
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«Вика с Никитой показали высший класс, я за них очень рада. Два балла — неплохой отрыв для того, чтобы быть уверенными в себе, но нужно чисто катать произвольный танец, тем более у Вики и Никиты это чемпионский танец, они выиграли с ним чемпионат Европы в прошлом году. Неплохие шансы остаться на первом месте, но лучше не расслабляться и с этим прекрасным боевым настроем кататься завтра», — цитирует Боброву Sport24.
Она также не исключает варианта, что судьи будут тянуть американскую пару.
«Но я уверена, что наш тренерский штаб Александра Жулина сделает максимум возможного, чтобы это не повлияло на их первую позицию», — добавила Боброва.
Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на ЧМ по фигурному катанию в Стокгольме, набрав 88,15 балла. Произвольный танец спортсмены представят 27 марта.
Ранее Роман Костомаров заявил, что Синицина и Кацалапов блестяще выступили в ритм-танце на ЧМ.